Светлана
Приезжали в Москву с семьей в отпуск. Родственников здесь у нас нет, поэтому искали гостиницу. Забронировали Семейный номер в отеле “Апельсин” на Преображенской площади. Оказался довольно простым и уютным. Видно, что уборку делают регулярно, слоев пыли и пятен на ковролине не было). Спальные места отличные, спины не болели ни у нас с мужем, ни у детей. Телевизор, интернет, стол, чайник, удобства, все есть. Цены тоже хорошие, для Москвы считай подарок. Рекомендую!
03.07.2023
Мария
Я бронировала номер в “Апельсине” на 2 часа для фотосессии. Хотели прогулочную сделать, но начался дождь. Здорово, что оказались свободные номера. И кстати, не пожалела! Никто не глазел из прохожих, без ветра, пыли, прическа, макияж и прическа сохранились в идеале)). Очень классный интерьер, кровать большая, стильно и дешевле, чем студию снимать. Большое спасибо!
03.07.2023
Дмитрий
Приезжали в Москву с любимой, искали, где б остановиться. Без претензий на лакшери, искали просто чистый нормальный номер, чтобы поспать с дороги, душ принять да отдохнуть немного. Нашли отель “Апельсин” с бронью прямо через сайт. Цены у них низкие, поэтому не ожидал, что все будет так хорошо)). Чисто, недорого, кровать не скрипит, насекомые не бегают))). Отлично!
06.06.2023
Ольга
В отеле “Апельсин” была уже несколько раз, и всегда очень довольна! Особенно понравился крайний визит, когда устраивала сюрприз для парня в честь дня рождения! Девочки с ресепшена помогли все быстренько украсить, организовали доставку еды, пока я приводила себя в порядок. Провели там целый вечер и ночь. Никаких нареканий, только благодарность и похвала!
09.05.2023