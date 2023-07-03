Светлана

Приезжали в Москву с семьей в отпуск. Родственников здесь у нас нет, поэтому искали гостиницу. Забронировали Семейный номер в отеле “Апельсин” на Преображенской площади. Оказался довольно простым и уютным. Видно, что уборку делают регулярно, слоев пыли и пятен на ковролине не было). Спальные места отличные, спины не болели ни у нас с мужем, ни у детей. Телевизор, интернет, стол, чайник, удобства, все есть. Цены тоже хорошие, для Москвы считай подарок. Рекомендую!