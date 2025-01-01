Сеть отелей
Апельсин
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Хотите снять недорогой, но стильный и уютный номер? Тогда нам есть, что вам предложить! На сайте гостиницы Апельсин действует удобная система онлайн-бронирования, с помощью которой можно выбрать оптимальный вариант и оперативно внести сведения по планируемому заезду. У нас есть как стандартные небольшие комнаты, так и просторные люксы с элементами роскоши и эксклюзивного декора. Вне зависимости от типа номера в каждом из них:
- кровать с ортопедическим матрасом;
- телевизор со спутниковыми каналами;
- высокоскоростной беспроводной интернет;
- холодильник для хранения продуктов и охлажденных напитков.
Апельсин на Преображенской площади
Апельсин на Проспекте Вернадского
Отель Чистые пруды
Апельсин на Трубной
Апельсин в Митино
Преимущества
отелей
Ежедневная уборка
Спутниковое ТВ
Бесплатный Wi-Fi
Кафе и рестораны поблизости
Охраняемая парковка
Ваши
Отзывы
Останавливались с девушкой в “Апельсине” на ночь. Номер забронировали за 3 часа до заезда. Жилье понравилось. Все чистое, ремонт свежий, персонал вежливый. Нареканий не возникло и по цене вполне приемлемо. Шумных соседей не оказалось. Или изоляция такая хорошая))). Машину оставили на парковке рядом с отелем. Мы довольны, еще вернемся!
Здравствуйте! Недавно бронировали с мужем номер в отеле на Чистых прудах, остались очень довольны. Благодарим персонал за отзывчивость, гостеприимность. Заселили быстро, в номере было все необходимое для комфортного отдыха. Рекомендую всем
Посещали с женой “Апельсин” на Преображенке. Останавливались в улучшенном стандарте с большой красной кроватью. Ничего не скрипит, нет мусора по углам и соседи не шумные или может нам так просто повезло. Придраться не к чему, стоит своих денег.
Добрый день. Недавно побывали в отеле "Апельсин". Небольшой , уютный, аккуратный. Как буд-то побывали в мини отпуске. Администратор Людмила, очень доброжелательная, внимательная. Отель" Апельсин' рекомендуем
Мне очень понравилось в “Апельсине” на Преображенской площади! Во-первых, все яркое, позитивное и недорогое. Во-вторых, сотрудники - просто душки, которым большое спасибо за все! Все довольно аккуратно, ремонт свежий, потолки высокие, нет посторонних запахов и чужих волос, разбросанных по ковролину. Отличный отель и обслуживание в нем! Рекомендую.
Как
добраться
От станции метро Преображенская площадь налево, после направо и прямо. Затем по Краснобогатырской улице мимо Еаптека, ресторана Adria Mare. На светофоре перейти улицу Богородский Вал и повернуть направо. Далее налево на улицу 2-я Прогонная. Затем направо.
От станции метро Бульвар Рокоссовского прямо, перейти улицу Бойцовая. После налево до дома №19. Направо, сквозь арку дома. Пройти микрорайон 10Б. Налево и после направо. Перейти на пешеходном переходе улицу Детская, сквозь арку дома №19 до дома №10. Налево на ул. Глебовская. Затем около дома №8Ак1 перейти ул. Глебовская до дома №3к1с1. Перейти арку дома №1. Перейти улицу 4-ая Гражданская. Мимо дома №11 налево и до пересечения с улицей 1-ая Прогонная. Прямо до пешеходного перехода. Перейти улицу 3-я Гражданская, по 1-ой Прогонной улице мимо остановки Управа района Богородское. Перейти улицу 1-ая Гражданская сквозь арку дома №31к2, мимо салона красоты Солярис. Перейти на другую сторону улицы, до пересечения с ул. 2-ая Прогонная, потом на ул. Краснобогатырская.
От станции метро Проспект Вернадского прямо к дому №18, после до № 64а, направо и потом налево. Далее направо и прямо, затем повернуть налево и далее направо. Налево до пересечения с улицей Лобачевского. Далее прямо и направо.
От станции метро Юго-Западная прямо по проспекту Вернадского. Затем на светофоре перейти на другую сторону и налево по улице Лобачевского. Прямо и направо, затем налево и снова направо
От станции метро Проспект Вернадского (БКЛ) прямо по ул. Удальцова до дома №61с1, потом по пешеходному переходу перейти на другую сторону Проектируемого проезда №6640 до здания №24а, пройти сквозь арку, затем снова сквозь арку здания №50а. Не доходя до №64а повернуть направо, далее налево мимо №56. Затем налево и потом направо до пересечения с улицей Лобачевского.
От станций метро Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар выйти к Чистопрудному бульвару. Далее по левой стороне бульвара 450 метро до дома №11
От станции метро Трубная направо, после снова направо, перейти ул. Цветной бульвар, далее прямо по Петровскому бульвару.
От станции метро Чеховская повернуть направо, перейти Малый Путинковский переулок, далее направо, на пешеходном переходе перейти Страстной бульвар, после Нарышкинский пр-д, затем прямо по Стастному б-ру, перейти на другую сторону ул. Петровка, повернуть налево и прямо по Петровскому б-ру
От станции метро Пушкинская прямо, затем направо до Малого Путинковского пер., после прямо до пешеходного перехода, перейти на Страстной б-р, Нарышкинский проезд, прямо по Страстному бульвару, повернуть налево и перейти улицу Петровка, затем налево и прямо по Петровскому бульв.
От станции метро Митино налево, после направо и прямо до улицы Митинская, далее от магазина Тамбовский дворик прямо по ул. Дубравная, перейти на светофоре ул. Барышиха, прямо и затем налево до ул. Генерала Белобородова
От станции метро Волоколамская прямо, после налево мимо 3-его Курганного могильника, перейти подземный переход, далее прямо мимо РЦ Усадьба Деда Мороза по ул. 2-я Рославка, около дома №5 повернуть направо, далее налево по ул. Рословка и налево до ул. Генерала Белобородова
От станции метро Пятницкое шоссе прямо по улице Митинская, затем направо на светофоре по 3-ему Митинскому пер., налево около Библиотеки №233, мимо школы 1747, повернуть направо на ул. Дубравная, перейти на светофоре ул. Барышиха, прямо, после на пешеходном переходе перейти на другую сторону улицы, повернуть направо на ул. Генерала Белобородова
Отели
Апельсин
Сеть отелей Апельсин отличается особой лояльностью и пониманием по отношению к клиентам. Вы всегда можете заказать бронь на желаемую дату, а при изменившихся обстоятельствах — отменить ее. Никаких штрафов не предусмотрено. Мы понимаем жизненные реалии и дорожим вами!
В отеле на Преображенской площади отдыхать не только приятно, но и выгодно. Чем больше дней вы проживете, тем дешевле цена. Специально для постоянных клиентов действуют хорошие скидки! Мы стараемся делать всё, чтобы вы получили полный спектр впечатлений и хотели вернуться к нам!
Для полноценного отдыха предлагаем воспользоваться дополнительными услугами:
- вкусные завтраки, обеды и ужины с доставкой прямо в номер;
- стирка белья (до 5 кг).
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и снять номер
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Если вы выбрали для себя гостиницу на Проспекте Вернадского, которая расположена недалеко от метро, то можете ни о чем не волноваться! Это идеальное место для любовных встреч и восхитительных сюрпризов. Рекомендуем прогуляться, посетить уютный ресторанчик и не забыть оставить поручение сотрудникам гостиницы. Все работники вежливые, внимательные и с удовольствием отзывающиеся на просьбы. Они украсят апартаменты нежными лепестками роз, расставят красиво свечи, закажут еду и букет к заранее оговоренному времени. Атмосфера завораживающей сказки будет готова в кратчайшие сроки!