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Почувствуйте яркость, жизнерадостность и море позитива, забронировав номер через официальный сайт отелей Апельсин.

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Хотите снять недорогой, но стильный и уютный номер? Тогда нам есть, что вам предложить! На сайте гостиницы Апельсин действует удобная система онлайн-бронирования, с помощью которой можно выбрать оптимальный вариант и оперативно внести сведения по планируемому заезду. У нас есть как стандартные небольшие комнаты, так и просторные люксы с элементами роскоши и эксклюзивного декора. Вне зависимости от типа номера в каждом из них:

  • кровать с ортопедическим матрасом;
  • телевизор со спутниковыми каналами;
  • высокоскоростной беспроводной интернет;
  • холодильник для хранения продуктов и охлажденных напитков.
Апельсин на Преображенской
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Hostel REST

Апельсин на Преображенской площади

По полулярности
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Стандарт DBL
до 2 мест
17 м²
Минимум 2 часа
ЧАС
1 000
Ночь
5 500
22h
Сутки
5 500
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Комфорт 120
до 2 мест
17 м²
Минимум 2 часа
ЧАС
1 000
Ночь
7 500
22h
Сутки
7 500
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Семейный
до 4 мест
20 м²
Минимум 2 часа
ЧАС
1 000
Ночь
8 500
22h
Сутки
8 500
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Все номера

 

 

Апельсин на Проспекте Вернадского

По полулярности
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Стандарт с балконом
до 2 мест
17 м²
Минимум 2 часа
ЧАС
1 250
Ночь
6 000
22h
Сутки
6 000
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Апартаменты с джакузи
до 4 мест
25 м²
Минимум 2 часа
ЧАС
1 750
Ночь
7 000
22h
Сутки
7 000
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Люкс с ванной без окна
до 2 мест
17 м²
Минимум 2 часа
ЧАС
1 750
Ночь
6 500
22h
Сутки
6 500
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Все номера

 

 

Отель Чистые пруды

По полулярности
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Стандарт
Минимум 2 часа
ЧАС
1 450
Ночь
5 300
22h
Сутки
5 900
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Стандарт улучшенный
Минимум 2 часа
ЧАС
1 750
Ночь
5 700
22h
Сутки
6 300
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Люкс
Минимум 2 часа
ЧАС
2 250
Ночь
7 500
22h
Сутки
8 050
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Все номера

 

 

Апельсин на Трубной

По полулярности
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Стандартный одноместный номер
до 1 мест
Минимум 2 часа
ЧАС
1 500
Ночь
5 000
22h
Сутки
5 000
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Стандарт с 1-й двуспальной кроватью
Минимум 2 часа
ЧАС
1 500
Ночь
6 500
22h
Сутки
6 500
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Стандарт с 2-мя раздельными кроватями
Минимум 2 часа
ЧАС
1 500
Ночь
6 500
22h
Сутки
6 500
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Все номера

 

 

Апельсин в Митино

По полулярности
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Комфорт
Минимум 2 часа
ЧАС
1 000
Ночь
7 500
22h
Сутки
7 500
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Люкс
Минимум 2 часа
ЧАС
1 000
Ночь
8 500
22h
Сутки
8 500
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Стандарт
Минимум 2 часа
ЧАС
1 000
Ночь
5 500
22h
Сутки
5 500
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Преимущества
отелей

Ежедневная уборка

Спутниковое ТВ

Бесплатный Wi-Fi

Кафе и рестораны поблизости

Охраняемая парковка

Ваши
Отзывы

Артем

Останавливались с девушкой в “Апельсине” на ночь. Номер забронировали за 3 часа до заезда. Жилье понравилось. Все чистое, ремонт свежий, персонал вежливый. Нареканий не возникло и по цене вполне приемлемо. Шумных соседей не оказалось. Или изоляция такая хорошая))). Машину оставили на парковке рядом с отелем. Мы довольны, еще вернемся!

Татьяна

Здравствуйте! Недавно бронировали с мужем номер в отеле на Чистых прудах, остались очень довольны. Благодарим персонал за отзывчивость, гостеприимность. Заселили быстро, в номере было все необходимое для комфортного отдыха. Рекомендую всем

Артем

Посещали с женой “Апельсин” на Преображенке. Останавливались в улучшенном стандарте с большой красной кроватью. Ничего не скрипит, нет мусора по углам и соседи не шумные или может нам так просто повезло. Придраться не к чему, стоит своих денег.

Евгения

Добрый день. Недавно побывали в отеле "Апельсин". Небольшой , уютный, аккуратный. Как буд-то побывали в мини отпуске. Администратор Людмила, очень доброжелательная, внимательная. Отель" Апельсин' рекомендуем

Татьяна

Мне очень понравилось в “Апельсине” на Преображенской площади! Во-первых, все яркое, позитивное и недорогое. Во-вторых, сотрудники - просто душки, которым большое спасибо за все! Все довольно аккуратно, ремонт свежий, потолки высокие, нет посторонних запахов и чужих волос, разбросанных по ковролину. Отличный отель и обслуживание в нем! Рекомендую.

Как
добраться

Апельсин на Преображенской площади

От станции метро Преображенская площадь налево, после направо и прямо. Затем по Краснобогатырской улице мимо Еаптека, ресторана Adria Mare. На светофоре перейти улицу Богородский Вал и повернуть направо. Далее налево на улицу 2-я Прогонная. Затем направо.

От станции метро Бульвар Рокоссовского прямо, перейти улицу Бойцовая. После налево до дома №19.  Направо, сквозь арку дома. Пройти микрорайон 10Б. Налево и после направо. Перейти на пешеходном переходе улицу Детская, сквозь арку дома №19 до дома №10. Налево на ул. Глебовская. Затем около дома №8Ак1 перейти ул. Глебовская до дома №3к1с1. Перейти арку дома №1. Перейти улицу 4-ая Гражданская. Мимо дома №11 налево и до пересечения с улицей 1-ая Прогонная. Прямо до пешеходного перехода. Перейти улицу 3-я Гражданская, по 1-ой Прогонной улице мимо остановки Управа района Богородское. Перейти улицу 1-ая Гражданская сквозь арку дома №31к2, мимо салона красоты Солярис. Перейти на другую сторону улицы, до пересечения с ул. 2-ая Прогонная, потом на ул. Краснобогатырская.

 

Апельсин на Проспекте Вернадского

От станции метро Проспект Вернадского прямо к дому №18, после до № 64а, направо и потом налево. Далее направо и прямо, затем повернуть налево и далее направо. Налево до пересечения с улицей Лобачевского. Далее прямо и направо.

От станции метро Юго-Западная прямо по проспекту Вернадского. Затем на светофоре перейти на другую сторону и налево по улице Лобачевского. Прямо и направо, затем налево и снова направо

От станции метро Проспект Вернадского (БКЛ) прямо по ул. Удальцова до дома №61с1, потом по пешеходному переходу перейти на другую сторону Проектируемого проезда №6640 до здания №24а, пройти сквозь арку, затем снова сквозь арку здания №50а. Не доходя до №64а повернуть направо, далее налево мимо №56. Затем налево и потом направо до пересечения с улицей Лобачевского. 

Отель Чистые пруды

От станций метро Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар выйти к Чистопрудному бульвару. Далее по левой стороне бульвара 450 метро до дома №11

Апельсин на Трубной

От станции метро Трубная направо, после снова направо, перейти ул. Цветной бульвар, далее прямо по Петровскому бульвару.

От станции метро Чеховская повернуть направо, перейти Малый Путинковский переулок, далее направо, на пешеходном переходе перейти Страстной бульвар, после Нарышкинский пр-д, затем прямо по Стастному б-ру, перейти на другую сторону ул. Петровка, повернуть налево и прямо по Петровскому б-ру

От станции метро Пушкинская прямо, затем направо до Малого Путинковского пер., после прямо до пешеходного перехода, перейти на Страстной б-р, Нарышкинский проезд, прямо по Страстному бульвару, повернуть налево и перейти улицу Петровка, затем налево и прямо по Петровскому бульв.

Апельсин в Митино

От станции метро Митино налево, после направо и прямо до улицы Митинская, далее от магазина Тамбовский дворик прямо по ул. Дубравная, перейти на светофоре ул. Барышиха, прямо и затем налево до ул. Генерала Белобородова

От станции метро Волоколамская прямо, после налево мимо 3-его Курганного могильника, перейти подземный переход, далее прямо мимо РЦ Усадьба Деда Мороза по ул. 2-я Рославка, около дома №5 повернуть направо, далее налево по ул. Рословка и налево до ул. Генерала Белобородова

От станции метро Пятницкое шоссе прямо по улице Митинская, затем направо на светофоре по 3-ему Митинскому пер., налево около Библиотеки №233, мимо школы 1747, повернуть направо на ул. Дубравная, перейти на светофоре ул. Барышиха, прямо, после на пешеходном переходе перейти на другую сторону улицы, повернуть направо на ул. Генерала Белобородова

Отели
Апельсин

Сеть отелей Апельсин отличается особой лояльностью и пониманием по отношению к клиентам. Вы всегда можете заказать бронь на желаемую дату, а при изменившихся обстоятельствах — отменить ее. Никаких штрафов не предусмотрено. Мы понимаем жизненные реалии и дорожим вами!

В отеле на Преображенской площади отдыхать не только приятно, но и выгодно. Чем больше дней вы проживете, тем дешевле цена. Специально для постоянных клиентов действуют хорошие скидки! Мы стараемся делать всё, чтобы вы получили полный спектр впечатлений и хотели вернуться к нам!

Для полноценного отдыха предлагаем воспользоваться дополнительными услугами:

  • вкусные завтраки, обеды и ужины с доставкой прямо в номер;
  • стирка белья (до 5 кг).

Забронировать
и снять номер

Хотите исполнить самые смелые желания и оригинальные задумки? Тогда официальный сайт отелей Апельсин поможет вам! Выберите понравившийся номер и проведите в нем чудесные выходные, организуйте незабываемый романтик для второй половинки, устройте креативное свидание или праздник в честь памятной даты. Здесь приятно находиться даже в тишине и одиночестве между странствиями по городам и странам. Мир безграничного релакса ждет вас!

Если вы выбрали для себя гостиницу на Проспекте Вернадского, которая расположена недалеко от метро, то можете ни о чем не волноваться! Это идеальное место для любовных встреч и восхитительных сюрпризов. Рекомендуем прогуляться, посетить уютный ресторанчик и не забыть оставить поручение сотрудникам гостиницы. Все работники вежливые, внимательные и с удовольствием отзывающиеся на просьбы. Они украсят апартаменты нежными лепестками роз, расставят красиво свечи, закажут еду и букет к заранее оговоренному времени. Атмосфера завораживающей сказки будет готова в кратчайшие сроки!

Здесь вы сможете получить яркие эмоции без больших затрат и каких-либо ограничений! Откройте свободу для своих фантазий!

Для гостей предусмотрены номера разной ценовой категории. Эконом-вариант подойдет тем, кто рассчитывает на комфортные условия и экономию финансов. Это небольшие комнаты площадью 12-40 кв.м., в которых есть все необходимое для проживания: удобная кровать, телевизор, санузел, душ.

Тем, кто не готов отказывать себе в удовольствии, рекомендуем обратить внимание на номер с джакузи. В нём царит атмосфера спа-зоны, которую можно посетить с любимым человеком, погрузившись в каскад романтики, нежности, страсти и сокровенного уединения. Насладитесь бурлящими пузырьками, гидромассажем и, конечно же, друг другом.

В зданиях гостиницы сделан стильный дизайнерский ремонт и установлена новая мебель. Каждый элемент интерьера вызывает радость и искрометные эмоции, которые мы хотим дарить вам при каждой новой встрече! Мы стремимся в полной мере удовлетворять ваши потребности, независимо от суммы затраченных средств.

В отеле можно не только хорошо отдохнуть, но и поработать при необходимости. Развитая инфраструктура вокруг позволяет легко разнообразить свой досуг походом в тренажерный зал, по магазинам, в кафе, бар или салон красоты. Все это находится в шаговой доступности.

В столице множество разноплановых гостиниц, среди которых порой сложно сделать выбор. Мы с понимаем относимся к этому, и потому подробно предоставляем информацию, точно отвечаем на вопросы и сообщаем исключительно актуальные сведения. У нас есть то, что выделяет «Апельсин» на фоне конкурентов. Уже при первом визите вы сможете убедиться в этом!

Оформление брони не займет много времени. Достаточно уделить пару минут на заполнение электронной формы заявки и дождаться подтверждения бронирования.

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Охраняемая парковка:
Удобства для гостей с ограниченными возможностями: